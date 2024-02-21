Девушка на иномарке сбила 11-летнего школьника в Краснодаре

ДТП произошло 20 февраля около 8:00 на улице Азовской в Славянском микрорайоне.

Предварительно, 38-летняя водитель автомобиля Nissan Tiida во время движения наехала на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неположенном место, но рядом с пешеходным переходом.

В результате столкновения школьник получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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