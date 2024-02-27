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Фура раздавила пешехода на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fura-razdavila-peshehoda-na-trasse-m-4-don-v-krasnodarskom-krae
Фура раздавила пешехода на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Дорожное происшествие со смертельным исходом произошло 27 февраля около 4:10 на 1399 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в Горячем Ключе.

По предварительным данным, 60-летний водитель грузового автомобиля Daf во время движения сбил мужчину, переходившего проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

От полученных травм пешеход скончался на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе личность погибшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Сочи водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места аварии. ДТП произошло 23 февраля около 18:50 в микрорайоне Мацеста на улице Чекменева.

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