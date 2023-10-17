Фура раздавила пешехода на дороге в темное время суток в Краснодарском крае

ДТП со смертельным исходом произошло 16 октября около 19:00 в Кущевском районе на автодороге Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская.

Предварительно, 67-летний водитель большегрузного автомобиля Scania допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте рядом с пешеходным переходом.

В результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе личность погибшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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