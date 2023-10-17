Мопед влетел в Mercedes в центре Краснодара, пострадали два человека

Авария произошла 16 октября около 21:30 на пересечении улиц Головатого и Леваневского.

Известно, что водитель мопеда нарушил правила дорожного движения на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество проезжающему автомобилю Mercedes и врезался в него.

В результате ДТП пострадали водитель и 25-летний пассажир мопеда, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

По словам очевидцев, после столкновения с иномаркой водитель и пассажир мопеда рухнули на асфальт. Один из них громко кричал. На месте происшествия работали полицейские и бригада скорой помощи.

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