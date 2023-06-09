Фура протаранила уборочную технику в Сочи, есть погибший

Смертельная авария произошла 9 июня в 4:45 на объездной дороге в Хостинском районе.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением и врезался в уборочную технику, стоявшую у обочины.

В результате ДТП погиб 45-летний рабочий. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия. Проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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