Фура на полном ходу смяла минивэн на трассе в Краснодарском крае, есть пострадавший
Происшествия
01.09.2023 16:08
Авария произошла 1 сентября около 11:00 на 1296 км трассы М-4 «Дон» в Кореновском районе.
Известно, что водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, врезался в минивэн Toyota с прицепом, который находился на обочине. Водитель менял колесо на прицепе.
В результате ДТП пострадал водитель Toyota. Его госпитализировали в Кореновскую ЦРБ.
Фура на полном ходу раздавила прицеп и помяла минивэн. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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