Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Фура на полном ходу смяла минивэн на трассе в Краснодарском крае, есть пострадавший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fura-na-polnom-hodu-smyala-miniven-na-trasse-v-krasnodarskom-krae-est-postradavshij
Видео t.me/mvd_23

Авария произошла 1 сентября около 11:00 на 1296 км трассы М-4 «Дон» в Кореновском районе.

Известно, что водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, врезался в минивэн Toyota с прицепом, который находился на обочине. Водитель менял колесо на прицепе.

В результате ДТП пострадал водитель Toyota. Его госпитализировали в Кореновскую ЦРБ.

Фура на полном ходу раздавила прицеп и помяла минивэн. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчина и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Туапсинском районе. Авария с участием трех автомобилей произошла 31 августа около 6:00 на дороге Джубга — Сочи в Туапсинском районе.

Статьи
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
Не только «Властелин колец»: 9 книг Джона Р. Р. Толкина, которые можно почитать
Не только «Властелин колец»: 9 книг Джона Р. Р. Толкина, которые можно почитать
Остеопороз: симптомы, причины, лечение и профилактика
Остеопороз: симптомы, причины, лечение и профилактика
Диета при сахарном диабете: меню на неделю
Диета при сахарном диабете: меню на неделю
Базилик: чем полезен и кому нельзя?
Базилик: чем полезен и кому нельзя?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях