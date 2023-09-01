Фура на полном ходу смяла минивэн на трассе в Краснодарском крае, есть пострадавший

Авария произошла 1 сентября около 11:00 на 1296 км трассы М-4 «Дон» в Кореновском районе.

Известно, что водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, врезался в минивэн Toyota с прицепом, который находился на обочине. Водитель менял колесо на прицепе.

В результате ДТП пострадал водитель Toyota. Его госпитализировали в Кореновскую ЦРБ.

Фура на полном ходу раздавила прицеп и помяла минивэн. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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