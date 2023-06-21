Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Фугасную авиационную бомбу времен войны нашел в реке Псекупс житель Туапсинского района

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fugasnuyu-aviatsionnuyu-bombu-vremen-vojny-nashel-v-reke-psekups-zhitel-tuapsinskogo-rajona
Фугасную авиационную бомбу времен войны нашел в реке Псекупс житель Туапсинского района
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

В Краснодарском крае за десять дней местные жители обнаружили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.  Краснодарском крае.

Боеприпасы нашли в восьми районах края, в их числе гранаты, артиллерийские снаряды и минометные мины.

Самый крупный боеприпас нашел житель Туапсинского района. Мужчина отдыхал около реки Псекупс недалеко от села Садового. Он зашел в воду и заметил на дне подозрительный металлический предмет. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии установили, что это фугасная авиационная бомба SC-50 периода войны.

Сотрудники инженерно-технических отделений ОМОН «Пластун» и «Шторм-Юг» уничтожили все боеприпасы с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: в Анапе около одной из баз отдыха на Бугазской косе нашли ручную гранату времен войны.

Статьи
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
Опасная четверка: врач рассказал, какие продукты приближают старость и смерть
Опасная четверка: врач рассказал, какие продукты приближают старость и смерть
Какие мероприятия запланированы в Краснодарском крае в День памяти и скорби
Какие мероприятия запланированы в Краснодарском крае в День памяти и скорби
К «Титанику» за 250 тысяч долларов: что известно о пропавшем в Атлантике батискафе с миллионерами
К «Титанику» за 250 тысяч долларов: что известно о пропавшем в Атлантике батискафе с миллионерами
Пять способов справиться с тошнотой
Пять способов справиться с тошнотой
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях