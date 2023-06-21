Фугасную авиационную бомбу времен войны нашел в реке Псекупс житель Туапсинского района

В Краснодарском крае за десять дней местные жители обнаружили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Краснодарском крае.

Боеприпасы нашли в восьми районах края, в их числе гранаты, артиллерийские снаряды и минометные мины.

Самый крупный боеприпас нашел житель Туапсинского района. Мужчина отдыхал около реки Псекупс недалеко от села Садового. Он зашел в воду и заметил на дне подозрительный металлический предмет. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии установили, что это фугасная авиационная бомба SC-50 периода войны.

Сотрудники инженерно-технических отделений ОМОН «Пластун» и «Шторм-Юг» уничтожили все боеприпасы с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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