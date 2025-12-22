ФТ «Сириус» отметила пятилетие со дня образования

Об этом 22 декабря сообщил глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин.

Плишкин напомнил, что ровно пять лет назад в этот день президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральной территории «Сириус».

Он отметил, что за пять лет Сириус стал точкой притяжения для ярких и талантливых, объединенных преданностью своему делу, любовью к Родине и стремлением вносить значимый вклад в общее будущее.

Сириус предоставляет жителям России уникальные возможности для раскрытия и реализации своего потенциала.

«Желаю всем жителям и гостям Сириуса крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых профессиональных высот. Пусть каждый ваш проект находит успешное воплощение, а стремления ведут к высоким результатам на благо нашей страны. С праздником!» — написал Плишкин в Telegram.

