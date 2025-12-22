Вениамин Кондратьев поздравил энергетиков Кубани с профессиональным праздником

День энергетика ежегодно отмечается 22 декабря. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса.

Глава региона отметил, что энергетический комплекс края — это более 11 тыс. км линий электропередачи, сотни подстанций и тысячи котельных и теплосетей. За этой сложной системой — профессионализм сотрудников отрасли.

«Их ежедневный труд обеспечивает жизнедеятельность всего региона. Они создают основу для запуска новых производств и социальных объектов, а главное — приносят свет, тепло и уют в дома наших земляков», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев пожелал работникам отрасли здоровья и благополучия.

