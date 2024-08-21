ФСИН Кубани планирует поставлять в зону СВО быстросборные кровати и буржуйки

Губернатор Вениамин Кондратьев 21 августа встретился с начальником ГУ ФСИН по Краснодарскому краю Александром Просверниным.

Глава Кубани обсудил с руководителем ведомства условия содержания, реабилитации и организацию трудовой занятости заключенных.

«Важно, чтобы каждый, кто оступился и отбыл наказание, смог вернуться к нормальной жизни, принести пользу обществу. Сотрудники исправительных учреждений также нуждаются в поддержке, улучшении условий работы. Это большая совместная работа, которая должна принести результат», — отметил Вениамин Кондратьев.

На встрече обсудили создание дополнительных рабочих мест для осужденных к принудительным работам, а также открытия центров пробации.

По словам Александра Просвернина, сейчас в системе работает 10 изолированных участков в качестве исправительных центров.

Кроме того, в ведомстве краевого управления ФСИН производственный комплекс, который включает 8 промышленных предприятий, более 1060 га сельхозземель. Исправительные учреждения региона ежегодно выпускают более 400 наименований изделий. В частности, это швейное производство, деревообработка — производство корпусной мебели, столярных изделий, металлообработка.

«Для наших ребят «за ленточкой» в основном производим швейную продукцию – форму, различные шевроны и нашивки, белье, спальные мешки. Планируем расширять ассортимент, в частности, поставлять быстросборные кровати и печки-буржуйки», — добавил Просвернин.

Еще на базе исправительных учреждений работают школы и училища, в которых можно получить профессию: машиниста котельных, слесаря по ремонту автомобилей, электро- и газосварщика, слесаря-ремонтника, специалиста по пошиву обуви, повара, токаря, столяра, штукатура, маляра, резчика по дереву, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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