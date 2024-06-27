Увеличить количество поставок продукции из колоний предложили на Кубани

Первый замгубернатора Краснодарского края Игорь Галась посетил с рабочим визитом исправительную колонию в Краснодаре. В ходе встречи обсудили развитие промышленности в исправительных учреждениях и пришли к выводу, что в колонии надо привлекать бизнес. Власти региона готовы создать для этого выгодные условия.

«Мясная продукция, галеты, тушенка, кисель, сахар, крупы и все это изготавливают в различных колониях Краснодарского края. Даже выпускают швейную и обувную продукции, куда же без мангала. Если очень сильно захотеть, можно взять оттуда мясо и пожарить тут шашлык», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

Упаковочные мешки, натяжные потолки, кронштейны для кондиционеров, картонная тара и резиновая обувь. На территории колонии создано более 20 видов производств. Функционирует несколько швейных участков, развита дерево- и металлообработка.

Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась предложил увеличить количество поставок выпускаемой продукции в бюджетные учреждения. Министерству экономики поручено проработать этот вопрос в рамках действующего соглашения.

«Мы компенсируем часть затрат на приобретение этого оборудования, которое монтируется в колонии. Здесь надо с бизнес-сообществом посмотреть, как это будет привлекательно ― 30% компенсации или какая-то сумма этих затрат», ― подчеркивает вице-губернатор.

Уже заключены контракты на сумму более 11 млн рублей, что позволит привлечь к оплачиваемому труду более 200 осужденных. В планах ― значительно увеличить объем госзаказов.

«Станки есть, сырье есть. Тогда вы можете конкурировать уже не только на рынке Краснодарского края, но и уже по стране выпускать продукцию», ― говорит прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Активно развивается и сеть исправительных центров, где осужденные могут трудиться и проходить социальную адаптацию. Сейчас в крае функционируют десять таких центров на 1 тыс. 75 мест. До конца года планируется увеличить их количество до 1,4 тыс.

«Мы имеем дополнительный запас и по площадям, где возможно размещение дополнительных производств, и по трудовым ресурсам», ― рассказывает Галась.

Люди, отбывающие наказание, трудоустроены, получают зарплату и имеют возможность погашать судебные иски, обеспечивать себя и оказывать помощь родным и близким. Однако главная цель трудоустройства заключенных ― их подготовка к возвращению к нормальной, трудовой и честной жизни.

Читайте также: дело о плохом содержании осужденной в СИЗО пересмотрят в Новороссийске.