ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о перевозке грузов в зону спецоперации

Житель Крыма передавал по заданию украинских спецслужб данные о перевозке грузов в зону СВО.

По данным ФСБ, оперативники пресекли деятельность сторонника украинской националистической идеологии, 58-летнего гражданина России, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции.

Мужчина уже признался в сотрудничестве с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство с 1 км взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Подозреваемого поместили под стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности крымчанина и его причастность к другим преступлениям на территории РФ, сообщает ТАСС.

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