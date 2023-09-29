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ФСБ задержала жителя Крыма, фотографировавшего колонны военной техники для ВСУ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-zaderzhala-zhitelya-kryma-fotografirovavshego-kolonny-voennoj-tehniki-dlya-vsu
Скриншот с видео ЦОС ФСБ России

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в отношении 45-летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело о госизмене.

Установлено, что злоумышленник через один из мессенджеров по своей инициативе вышел на контакт с сотрудником ГУ разведки Минобороны Украины. Злоумышленник по заданию фотографировал и снимал на видео перемещения военной техники в направлении зоны СВО, а затем отправлял сведения по закрытым каналам связи.

Кроме того, злоумышленник отправлял в чат-боты мессенджера, которые использовались украинскими спецслужбами для сбора разведданных, информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ.

В отношении подозреваемого в следственном отделе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа. Мужчину поместили под стражу, сообщает ТАСС.

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