ФСБ задержала жителя Крыма, фотографировавшего колонны военной техники для ВСУ

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в отношении 45-летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело о госизмене.

Установлено, что злоумышленник через один из мессенджеров по своей инициативе вышел на контакт с сотрудником ГУ разведки Минобороны Украины. Злоумышленник по заданию фотографировал и снимал на видео перемещения военной техники в направлении зоны СВО, а затем отправлял сведения по закрытым каналам связи.

Кроме того, злоумышленник отправлял в чат-боты мессенджера, которые использовались украинскими спецслужбами для сбора разведданных, информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ.

В отношении подозреваемого в следственном отделе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа. Мужчину поместили под стражу, сообщает ТАСС.

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