ФСБ задержала жителя Керчи, собиравшего данные о ПВО для спецслужб Украины

Гражданин России по заданию украинских кураторов собирал и передавал сведения о местах дислокации средств ПВО на территории Крыма.

Известно, что 23-летний житель Керчи по своей инициативе установил контакт с представителями спецслужб Украины. От них парень получал задания по сбору данных о средствах противовоздушной обороны ВС РФ.

Злоумышленника задержали. Также у него изъяли средства связи, с помощью которых он переписывался с украинскими кураторами.

В отношении подозреваемого в следственном отделе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа.

Молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

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