ФСБ задержала в Сочи россиянина, оправдывавшего в Telegram преступления Басаева

В следственном отделе УФСБ России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

По данным оперативников, 36-летний гражданин России и Абхазии, находясь в соседнем государстве, написал серию постов в своем Telegram-канале, в которых оправдывал и пропагандировал террористическую деятельность, а также героизировал террориста Шамиля Басаев и других участников незаконных вооруженных формирований в Чечне с 1991 по 2006 годы.

Подозреваемого задержали в Сочи сотрудники ФСБ РФ. Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Шамиль Басаев был полевым командиром у сепаратистов в Чечне и принимал активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил России в 90-е годы. Занимался организацией многих известных терактов и лично принимал участие в захвате больницы в Буденновске в 1995 году. Басаев был ликвидирован российским спецслужбами в 2006 году.

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Во время обысков в доме подозреваемого нашли бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольную краску зеленого цвета для нанесения свастики и средства связи. При осмотре телефона задержанного выяснилось, что он является администратором Telegram-канала с антироссийской и неонацистской тематикой. Кроме того, главарь террористической организации из Украины, с которым общался задержанный, поручил ему за 1 тыс. долларов поджечь мечеть.

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