ФСБ задержала в России террориста-смертника ИГ*, готовившего теракт в Индии

ФСБ задержала в России террориста-смертника ИГ*, готовившего теракт в Индии

О задержании уроженца Центрально-Азиатского региона стало известно 22 августа. Сообщается, что он планировал совершить теракт против одного из представителей правящих кругов Индии путем самоподрыва.

По данным ЦОС ФСБ, мужчина с апреля по июнь находился в Турции. Там его завербовал в качестве смертника один из главарей «Исламского государства»*.

«Его идеологическая обработка проводилась дистанционно посредством аккаунтов мессенджера Telegram. И в ходе личных встреч в городе Стамбуле», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Смертник должен был выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения теракта, сообщает RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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