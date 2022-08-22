Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ФСБ задержала в России террориста-смертника ИГ*, готовившего теракт в Индии

Происшествия
22.08.2022 11:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-zaderzhala-v-rossii-terrorista-smertnika-ig-gotovivshego-terakt-v-indii
ФСБ задержала в России террориста-смертника ИГ*, готовившего теракт в Индии
ФСБ задержала в России террориста-смертника ИГ*, готовившего теракт в Индии

О задержании уроженца Центрально-Азиатского региона стало известно 22 августа. Сообщается, что он планировал совершить теракт против одного из представителей правящих кругов Индии путем самоподрыва.

По данным ЦОС ФСБ, мужчина с апреля по июнь находился в Турции. Там его завербовал в качестве смертника один из главарей «Исламского государства»*.

«Его идеологическая обработка проводилась дистанционно посредством аккаунтов мессенджера Telegram. И в ходе личных встреч в городе Стамбуле», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Смертник должен был выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения теракта, сообщает RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Читайте также: в Крыму нейтрализовали ячейку террористической группировки «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической по решению ВС РФ.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Бархатный сезон на Черноморском побережье Кубани закончится не раньше первой декады октября
  6. В Сочи состоялось открытие I фестиваля классической музыки
Прямой эфир
Мы в соцсетях