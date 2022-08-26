ФСБ задержала в Курске украинского шпиона

Фото и видео russian.rt.com

Завербованный разведкой Украины гражданин России вел наблюдение за военными объектами в Курской области.

«По месту его проживания изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой», — говорится в сообщении ФСБ.

Также у мужчины нашли литературу по разведывательно-диверсионной деятельности.

На мужчину возбудили уголовное дело. Его подозревают в шпионаже. За это преступление ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщает RT.

ФСБ опубликовала видео допроса с задержанным в Курске мужчиной. Он рассказал, что является уроженцем города Сумы. По его словам, сотрудники украинских спецслужб завербовали его в феврале 2018 года на компрометирующих условиях.

За денежное вознаграждение он должен был собирать информацию о российских офицерах и их семьях. Мужчина отметил, что украинскую разведку особенно интересовала информация о летчиках.

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