ФСБ задержала в Краснодаре ОПГ, организовавшую фиктивные браки для мигрантов

Незаконную деятельность организованной преступной группы на Кубани пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, жители Краснодара организовали незаконную схему для получения гражданства РФ мигрантами через заключение фиктивных браков с местными жительницами. В результате действий ОПГ иностранцы незаконно получили возможность для длительного пребывания в России.

На членов преступной группы завели уголовное дело по статьям: 322.1, 322.3 и 33 УК РФ. Сейчас правоохранители занимаются расследованием и вместе с коллегами из прокуратуры занимаются аннулированием фиктивных браков, заключенных с мигрантами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ЦОС УФСБ России по Краснодарскому краю.

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