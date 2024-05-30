Еще 377 новых граждан РФ принудительно поставили на воинский учет на Кубани

В Краснодарском крае продолжают проверять соблюдение законных требований по воинскому учету среди мигрантов из Средней Азии, которые недавно стали гражданами РФ.

Очередные проверки прошли 29 и 30 мая в Сочи, Тимашевске, Лабинске, Ейске, а также Павловском и Тбилисском районах. Не ставших на воинский учет мигрантов искали на строительных площадках, в общественных местах и частном секторе. Всего проверили более 200 натурализованных граждан России. На воинский учет принудительно поставили 42 из них.

С начала года на Кубани провели уже около 120 подобных рейдов. Проверили более 1,5 тыс. мигрантов из Средней Азии. Из них на воинский учет принудительно поставили 377 натурализованных граждан. Контракты с Минобороны РФ подписали 11 новых граждан страны и 6 иностранцев, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ВСУ СК РФ по ЮВО.

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