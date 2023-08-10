Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ФСБ задержала преступную группу за передачу взятки налоговому инспектору в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-zaderzhala-prestupnuyu-gruppu-za-peredachu-vzyatki-nalogovomu-inspektoru-v-krasnodare
ФСБ задержала преступную группу за передачу взятки налоговому инспектору в Краснодаре

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

По данным оперативников, гендиректор одной из организаций по строительству инженерных коммуникаций планировала передать 2 млн рублей взятки сотрудникам налоговых органов для разблокировки счета и урегулирования проблем, выявленных налоговой проверкой. Женщина обратилась к своему знакомому с просьбой оказать содействие. Тот через своих доверенных лиц передал около 500 тыс. рублей главному налоговому инспектору МИФНС России № 5 по Краснодару, который передал деньги конечному получателю.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Всех подозреваемых задержали. Злоумышленники полностью признали свою вину, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодаре за взяточничество осудили экс-начальника ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЮФО и его сообщников.

Статьи
5 чисел, которых боятся в разных странах мира и почему
5 чисел, которых боятся в разных странах мира и почему
Эндокринолог рассказала, какие микронутриенты нужны для здоровья щитовидки
Эндокринолог рассказала, какие микронутриенты нужны для здоровья щитовидки
7 привычек, за которые позвоночник не скажет вам спасибо
7 привычек, за которые позвоночник не скажет вам спасибо
Какие бывают степени прожарки стейка и как их определить
Какие бывают степени прожарки стейка и как их определить
Бросаем курить: неделя без сигарет — что происходит с организмом?
Бросаем курить: неделя без сигарет — что происходит с организмом?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях