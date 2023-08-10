ФСБ задержала преступную группу за передачу взятки налоговому инспектору в Краснодаре

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

По данным оперативников, гендиректор одной из организаций по строительству инженерных коммуникаций планировала передать 2 млн рублей взятки сотрудникам налоговых органов для разблокировки счета и урегулирования проблем, выявленных налоговой проверкой. Женщина обратилась к своему знакомому с просьбой оказать содействие. Тот через своих доверенных лиц передал около 500 тыс. рублей главному налоговому инспектору МИФНС России № 5 по Краснодару, который передал деньги конечному получателю.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. Всех подозреваемых задержали. Злоумышленники полностью признали свою вину, сообщает ТАСС.

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