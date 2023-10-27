Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царева

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-vozbudila-ugolovnoe-delo-po-faktu-pokusheniya-na-olega-tsareva
ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царева
ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царева

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева произошло в ночь с 26 на 27 октября в Ялте.

По данному факту возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Сейчас проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

«О состоянии здоровья Олега позитивных новостей нет», — сообщает администратор Telegram-канала Олега Царева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», покушение на Олега Царева произошло ночью на территории санатория имени Кирова, где живет политик.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях