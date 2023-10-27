ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царева

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева произошло в ночь с 26 на 27 октября в Ялте.

По данному факту возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Сейчас проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

«О состоянии здоровья Олега позитивных новостей нет», — сообщает администратор Telegram-канала Олега Царева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», покушение на Олега Царева произошло ночью на территории санатория имени Кирова, где живет политик.