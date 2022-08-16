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ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Курской области

Происшествия
16.08.2022 14:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-ukrainskie-diversanty-podorvali-opory-lep-v-kurskoj-oblasti
ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Курской области

Диверсанты из Украины 4,9 и 12 августа в Курчатовском районе подорвали шесть опор ЛЭП, через которые местная АЭС снабжает электричеством социальные, промышленные, транспортные объекты, а также жителей области и других регионов.

«Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», — говорится в сообщении ФСБ.

После подрыва опор ЛЭП в Курской области возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Правоохранители ищут диверсантов и их сообщников. Охрану объектов атомной энергетики в регионе усилили, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Минобороны РФ рассказали, что взрывы на складе в Крыму 16 августа произошли из-за диверсии

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