ФСБ России задержала экс-сотрудника генконсульства США, собиравшего информацию об СВО

В ФСБ России 28 августа сообщили о раскрытии информатора американского посольства, которым оказался бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов.

По данным следствия, с сентября 2022 года бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида. Шонов собирал информацию о ходе спецоперации и мобилизации в регионах России, а также о проблемных ситуациях и их влиянии на протестную активность населения в преддверии президентских выборов в 2024 году, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Во время допроса экс-сотрудник генконсульства признал вину в сборе данных об СВО для США.

«Я должен был собирать сведения негативного толка обо всех этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах», — рассказал во время допроса обвиняемый.

Кроме того, первый секретарь посольства США поставил перед Шоновым задачу по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, лояльных к США, которых впоследствии можно было бы также использовать для сбора информации, сообщает ТАСС.

Возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности обвиняемого. В рамках расследования планируют допросить американских дипломатов.

Читайте также: в Ростовской области задержали собиравшую данные о ВС РФ гражданку Украины.