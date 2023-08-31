ФСБ ликвидировала группу диверсантов из Украины в Брянской области

Деятельность украинской диверсионно-террористической группы пресекли 30 августа.

По данным следствия, группа состояла из сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины. Диверсанты проникли в Россию и планировали совершить теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В Невельском районе Брянской области во время боевого столкновения двоих украинских военных ликвидировали. Еще пятерых — задержали.

Сообщается, что у каждого диверсанта были при себе автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет RT.

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