ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США на телефонах Apple

При обеспечении безопасности отечественной телекоммуникационной инфраструктуры правоохранители обнаружили аномалию, характерную только для айфонов.

Она заключается в использовании ранее неизвестной вредоносной программы, использующей уязвимости, предусмотренные производителем Apple.

«Заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, зарегистрированных на посольства и дипломатические представительства России», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По версии ведомства, это свидетельствует о сотрудничестве Apple с американской разведкой, в частности АНБ США. В частности, компания предоставляет спецслужбам большой выбор возможностей по контролю за лицами, представляющих интерес для властей США, сообщает RT.

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