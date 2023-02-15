ФСБ пресекла в Крыму утечку за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения
Поставки научных разработок в сфере кораблестроения пресекло крымское управление ФСБ.
По данным спецслужб, часть технической документации незаконно вывезли в период ликвидации завода. Разработки в сфере кораблестроения и судоремонта хранили по местам жительства и в гаражах.
«С 2014 по 2021 год граждане РФ отработали около 60 заданий иностранной стороны и передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов за денежное вознаграждение», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Официальное предостережение от подобных действий по статье 275 УК РФ («Государственная измена») выписали четырем бывшим сотрудникам судоремонтного предприятия в Севастополе. Изъятую документацию передали АО «Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе» для дальнейшего использования, сообщает РИА «Новости».
Читайте также: в Севастополе 20-летний экстремист пытался сжечь пункт сбора гуманитарной помощи.
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75