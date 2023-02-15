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ФСБ пресекла в Крыму утечку за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-presekla-v-krymu-utechku-za-rubezh-nauchnyh-razrabotok-v-sfere-voennogo-korablestroeniya
ФСБ пресекла в Крыму утечку за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения
ФСБ пресекла в Крыму утечку за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения

Поставки научных разработок в сфере кораблестроения пресекло крымское управление ФСБ.

По данным спецслужб, часть технической документации незаконно вывезли в период ликвидации завода. Разработки в сфере кораблестроения и судоремонта хранили по местам жительства и в гаражах.

«С 2014 по 2021 год граждане РФ отработали около 60 заданий иностранной стороны и передали им запрашиваемую техническую документацию по военным кораблям при помощи интернет-сервисов за денежное вознаграждение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Официальное предостережение от подобных действий по статье 275 УК РФ («Государственная измена») выписали четырем бывшим сотрудникам судоремонтного предприятия в Севастополе. Изъятую документацию передали АО «Севастопольский морской завод имени Сергея Орджоникидзе» для дальнейшего использования, сообщает РИА «Новости».

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