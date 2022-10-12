ФСБ пресекла теракт на транспортном терминале в Брянске

Видео ЦОС ФСБ

По данным ФСБ России, теракт в Брянске готовили спецслужбы Украины. Для его осуществления мужчина прибыл из Киева в Россию через Эстонию.

«Федеральной службой безопасности пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины, 1967 г. р.», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что задержанный мужчина уже раскаялся в содеянном и начал сотрудничать со следствием.

Установлено, что он взял компоненты взрывных устройств из схрона, подготовленного украинскими спецслужбами. Мужчина собрал самодельное взрывное устройство на съемной квартире под контролем взрывотехника из Украины.

Затем он разведал обстановку на одном из складов транспортно-логистической компании Брянска, чтобы заложить и взорвать там СВУ большой мощности.

ФСБ возбудила уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ и подготовку к теракту.

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