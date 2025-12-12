ФСБ пресекла работу подпольных мастерских по изготовлению оружия на Кубани

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ России. Операция прошла в 53 регионах страны, в том числе на Кубани.

В целом в рамках операции ФСБ удалось задержать 169 подпольных оружейников. Силовики совместно с МВД и Росгвардией накрыли несколько мастерских, где переделывали гражданские образцы оружия в боевые.

Из незаконного оборота изъяли 378 единиц оружия. В их числе — 173 винтовки, карабина и ружья, 88 пистолетов и револьверов, 81 автомат и 32 гранатомета, а также другие виды оружия. Помимо этого, изъяли более 700 гранат, свыше 52 кг взрывчатых веществ и более 223 тыс. патронов разного калибра.

В целом прекращена деятельность 44 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Читайте также: склад с винтовками, патронами и порохом нашли у жителя Геленджика. Владельцем незаконного склада оказался 53-летний местный житель. Мужчина хранил оружие в садовом некоммерческом товариществе. Полицейские обнаружили порох, охотничье ружье, пистолет, цевье и 31 предмет, похожий на пневматическую винтовку с изменениями в конструкции.

