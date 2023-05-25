ФСБ пресекла диверсии разведки Украины на двух АЭС перед 9 мая

По данным Центра общественных связей ФСБ России, службы внешней разведки Украины пытались совершить диверсии на двух атомных электростанций в Ленинградской и Тверской областях.

«Диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что по замыслу украинских спецслужб привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный ущерб», — говорится в сообщении ЦОС БСБ России.

В ведомстве добавили, что террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

Задержаны двое членов диверсионно-террористической группы. Это граждане Украины Александр Майструк (псевдоним Механик) и Эдуард Усатенко (псевдоним Макс). Еще один участник ДГТ был объявлен в розыск. По данным ФСБ, они были завербованы в сентябре 2022 года и прошли спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. После чего пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области.

Также задержали двоих пособников диверсантов. Это граждане России, которые оказывали содействие в обеспечении средствами связи и транспортом, сообщает RT.

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