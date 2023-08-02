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Оперативники ФСБ задержали в Краснодарском крае мужчину, который собрал бомбу и хотел устроить теракт

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-predotvratila-terakt-v-krasnodarskom-krae
Видео пресс-службы УФСБ России по Краснодарскому краю

Мужчина готовился применить самодельное взрывное устройство в здании правоохранительных органов в Армавире. Преступление удалось предотвратить, благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

Злоумышленник собрал СВУ для террористического акта и хранил его у себя дома. Мужчину задержали силовики.

На него завели уголовное дело за приготовление к теракту. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

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