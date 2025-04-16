ФСБ предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска

Участника международной террористической организации, готовившего теракт, задержали в Пятигорске сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, уроженец Центральной Азии собирался совершить теракт в одном из досуговых центров, а затем выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Оперативники также установили, что злоумышленник является участником запрещенной в России международной террористической организации. Он успел провести разведку местности, купил оружие и компоненты для изготовления самодельных зажигательных смесей. Во время обыска в его доме нашли и изъяли бутылки с зажигательной смесью.

Подозреваемого задержали. Следственное подразделение УФСБ России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Крыму задержали агента СБУ, планировавшего взорвать водонасосную станцию. В апреле 2024 года через интернет мужчина вышел на связь представителем украинских спецслужб. По его заданию подозреваемый собирал и передавал информацию о местах расположения военной техники и позиций ПВО, результатах ракетных ударов, а также объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма. Всю собранную информацию мужчина фотографировал и записывал на видео.

Шпиона задержали, после этого он сообщил координаты тайника, из которого изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия. СВУ состояло из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 весом 400 г, электродетонатора ЭДП и таймера. Взрывчатка предназначалась для подрыва водонасосной станции в Керчи.

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