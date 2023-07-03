ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

Об этом сообщили 3 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным оперативников, завербованный Службой безопасности Украины 35-летний гражданин РФ собирался взорвать машину главы Крыма Сергея Аксенова.

Уточняется, что россиянин прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу. Во время оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали.

«Довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», — цитирует ТАСС сообщение ФСБ России.

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