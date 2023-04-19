ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на объекте энергосистемы Крыма
Происшествия
19.04.2023 10:04
По данным Центра общественных связей ФСБ России, в Керчи была предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова.
По данным оперативников, по подозрению в подготовке диверсии задержали 52-летнего гражданина России и Украины. Дома у подозреваемого прошли обыски. Нашли и изъяли самодельное взрывное устройство и телефон, в котором была обнаружена переписка с представителем спецслужб Украины, координировавшим преступную деятельность подозреваемого.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о приготовлении к диверсии и о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает ТАСС.
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