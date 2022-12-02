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ФСБ передала музею «Фанагория» 3 бронзовых шлема, изъятых из незаконного оборота

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-peredala-muzeyu-fanagoriya-3-bronzovyh-shlema-izyatyh-iz-nezakonnogo-oborota
ФСБ передала музею «Фанагория» 3 бронзовых шлема, изъятых из незаконного оборота
ФСБ передала музею «Фанагория» 3 бронзовых шлема, изъятых из незаконного оборота

Древние шлемы и их фрагменты «черные копатели» обнаружили в погребениях, жертвенниках и ритуальных комплексах. Они расчистили и реконструировали их так, что это изменило исторический вид и сохранность артефактов.

Все находки, изъятые у «черных копателей», сотрудники ФСБ передали в фонды Государственного музея-заповедника «Фанагория».

Первый шлем принадлежит к «кубанскому» типу — это важный элемент раннескифского комплекса вооружений. У него массивная литая округлая тулья, валик которой проходит по оси передней стенки корпуса и завершается петелькой. Лицевой вырез — с окаймленными бортиками надглазными дугами. Они сходятся к переносице и создают наносный выступ. Также по венцу шлема расположены отверстия для крепления подшлемника или бармицы. Скифы использовали такие шлемы на территории края в VII в. до н. э.

Еще два шлема — аттического типа. Они относятся к эпохе античности. Один из них имеет сходство с оголовьями халкидских шлемов V типа. Предположительно, он мог быть изготовлен в Македонии в IV–III вв. до н. э.

Третий шлем относится к группе «Мезмай-Даховская» — они датируются концом III в. до н. э. Чаще всего эти шлемы встречаются в комплексах II–I вв. до н. э. По мнению большинства исследователей, эти головные уборы изготовили местные мастера на Северном Кавказе, сообщает управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

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