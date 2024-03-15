ФСБ опубликовало видео задержания кубанца, готовившего теракты в Брянске

Оперативное видео задержания опубликовали 15 марта. На нем 21-летний житель Кубани признается в подготовке терактов в Брянске.

Молодой человек сообщил, что прибыл в Брянск, чтобы заложить взрывчатку. Действовал подозреваемый, по его словам, в интересах ВСУ. С куратором он общался в течении двух месяцев.

Также он рассказал, что изначально прибыл в Белгород, но там «задание отменилось», и молодого человека направили в Брянск, а оттуда — в Киров, чтобы забрать пакеты со взрывчаткой. Ее он установил, но она не сработала. Молодого человека направили за новой партией. Тогда его и задержали.

После выполнения «задания» в Брянске подозреваемого, по его словам, должны были переправить через границу в некий учебный лагерь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21-летнего жителя Краснодарского края задержали 12 марта. Он подозревается в подготовке терактов на энергообъектах Брянской области. Известно, что за свершение терактов подозреваемому обещали европейское гражданство и 180 тыс. рублей.