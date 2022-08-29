ФСБ назвала имя еще одного украинского диверсанта, готовившего убийство Дарьи Дугиной
Происшествия
29.08.2022 10:10
В ФСБ России 29 августа сообщили, что их сотрудникам удалось установить личность еще одного участника убийства журналистки Дарьи Дугиной. Им оказался 44-летний житель Украины Богдан Петрович Цыганенко.
«Он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной», — говорится в сообщении ФСБ России.
По данным оперативников, Цыганенко обеспечил исполнительницу убийства Дарьи Дугиной — Наталью Вовк документами на гражданку Казахстана Юлию Зайко и поддельными автомобильными номерами. Также он помог Вовк собрать самодельное взрывное устройство в гараже на юго-западе Москвы.
Сейчас сотрудники ФСБ продолжают устанавливать личности всех причастных к убийству Дугиной, сообщает ТАСС.
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