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ФСБ назвала имя еще одного украинского диверсанта, готовившего убийство Дарьи Дугиной

Происшествия
29.08.2022 10:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-nazvala-imya-eshhe-odnogo-ukrainskogo-diversanta-gotovivshego-ubijstvo-dari-duginoj
ФСБ назвала имя еще одного украинского диверсанта, готовившего убийство Дарьи Дугиной
Кадр из видео ЦОС ФСБ России

В ФСБ России 29 августа сообщили, что их сотрудникам удалось установить личность еще одного участника убийства журналистки Дарьи Дугиной. Им оказался 44-летний житель Украины Богдан Петрович Цыганенко.

«Он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной», — говорится в сообщении ФСБ России.

По данным оперативников, Цыганенко обеспечил исполнительницу убийства Дарьи Дугиной — Наталью Вовк документами на гражданку Казахстана Юлию Зайко и поддельными автомобильными номерами. Также он помог Вовк собрать самодельное взрывное устройство в гараже на юго-западе Москвы.

Сейчас сотрудники ФСБ продолжают устанавливать личности всех причастных к убийству Дугиной, сообщает ТАСС.

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