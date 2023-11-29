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Фрегат Черноморского флота поразил крылатыми ракетами военные объекты ВСУ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fregat-chernomorskogo-flota-porazil-krylatymi-raketami-voennye-obekty-vsu
Фрегат Черноморского флота поразил крылатыми ракетами военные объекты ВСУ
Фото t.me/mod_russia

Об этом в Минобороны РФ сообщили утром 29 ноября.

Фрегат Черноморского флота осуществил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр».

«Действуя в акватории Черного моря, экипаж корабля получил задачу нанести удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры противника», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Сообщается, что назначенные цели были поражены.

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