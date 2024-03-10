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Фотографии памятника основателям ЧВК «Вагнер» на Кубани появились в сети

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/fotografii-pamyatnika-osnovatelyam-chvk-vagner-v-goryachem-klyuche-poyavilis-v-seti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Фотографии памятника основателям ЧВК «Вагнер» на Кубани появились в сети
Фото t.me/news_forfree

Парный монумент с двумя ростовыми скульптурами основателей самой известной частной военной компании России «Группы Вагнера» — Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина — предположительно, появится на территории принадлежащей ЧВК часовни в окрестностях Горячего Ключа у трассы М-4 «Дон».

Памятник представляет собой две фигуры основателей компании, установленные на каменном постаменте. На лицевой его стороне есть надписи «Первому» и «Девятому» (радиопозывные создателей «Вагнера»), а также изображения жетонов с личными номерами ПригожинаМ-3308  и Уткина М-0209.

Предположительное место установки памятника выбрано не случайно — на территории Кубани, в станице Бакинской располагается крупнейшее в стране кладбище погибших «вагнеров».

Ранее в селе Куженкино Тверской области на месте падения самолета, в котором погибли Пригожин и Уткин, возвели каменный обелиск с мемориальной доской.

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