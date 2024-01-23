ЧВК «Вагнер» ищет бойцов из Краснодарского края, не получивших госнаграды

Информацию для сотрудников, которые по разным причинам не получили государственные или частные награды за участие в специальной военной операции разместили в паблике «ЧВК «Вагнер». Объявления о работе».

В группе разместили контактные данные для связи в разных регионах России, в том числе в Краснодарском крае.

Для ускорения процесса выдачи наград потребуется назвать: ФИО, номер жетона, позывной, город проживания и контактный телефон.

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