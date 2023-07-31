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Фотоаппараты Sony, Canon и Fujifilm включили в список параллельного импорта

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fotoapparaty-sony-canon-i-fujifilm-vklyuchili-v-spisok-parallelnogo-importa
Фотоаппараты Sony, Canon и Fujifilm включили в список параллельного импорта
Фото Shutterbug75, pixabay.com

Минпромторг РФ расширил список товаров, ввозимых в страну в рамках параллельного импорта.

В обновленный перечень вошли фотоаппараты японских производителей: Sony, Canon и Fujifilm, очки брендов Calvin Klein, Hugo и Ray-Ban, батарейки Duracell и запчасти для автомобилей Isuzu.

При этом в список параллельного импорта не включили контактные линзы Acuvue. В ближайшее время документ передадут в Министерство юстиции, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Минпромторг включил еще 11 автомобильных брендов в список для параллельного импорта. В этот список включили: Renault, Hyundai, Ford, Opel, Peugeot, Citroen, Mazda, KIA, Genesis, Dacia и Hino.

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