Фотоаппараты Sony, Canon и Fujifilm включили в список параллельного импорта

Минпромторг РФ расширил список товаров, ввозимых в страну в рамках параллельного импорта.

В обновленный перечень вошли фотоаппараты японских производителей: Sony, Canon и Fujifilm, очки брендов Calvin Klein, Hugo и Ray-Ban, батарейки Duracell и запчасти для автомобилей Isuzu.

При этом в список параллельного импорта не включили контактные линзы Acuvue. В ближайшее время документ передадут в Министерство юстиции, сообщает РИА «Новости».

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