Фото с обезьяной: приезжего фотографа оштрафовали в Новороссийске

О том, что в сквере возле торгового центра в Центральном районе мужчина предлагает прохожим за деньги сфотографироваться с обезьяной, в полицию сообщили местные жители.

Полицейские задержали фотографа. Им оказался 36-летний житель Геленджика. На него завели протокол за незаконное предпринимательство. Материалы направили в суд для принятия решения, нарушителю грозит штраф.

Также проводится проверка по факту ненадлежащего обращения с животным, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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