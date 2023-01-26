Фото с обезьяной: приезжего фотографа оштрафовали в Новороссийске
Происшествия
26.01.2023 15:32
О том, что в сквере возле торгового центра в Центральном районе мужчина предлагает прохожим за деньги сфотографироваться с обезьяной, в полицию сообщили местные жители.
Полицейские задержали фотографа. Им оказался 36-летний житель Геленджика. На него завели протокол за незаконное предпринимательство. Материалы направили в суд для принятия решения, нарушителю грозит штраф.
Также проводится проверка по факту ненадлежащего обращения с животным, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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