Форварда ФК « Краснодар» Сулейманова арендовал израильский «Хапоэль»

Магомед-Шапи Сулейманов. Фото fckrasnodar.ru

Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.

«Полузащитник проведет остаток сезона в клубе из Беэр-Шевы. Сок аренды истекает 15 июня 2023 года», — сообщили в официальном канале ФК «Краснодар».

Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником Академии «Краснодара». Он провел за основную команду черно-зеленых 121 матч. Забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач.

Сезон 2021/22 22-летний игрок провел на правах аренды в составе турецкого «Гиресунспора».

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