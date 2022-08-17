Форварда ФК « Краснодар» Сулейманова арендовал израильский «Хапоэль»
Спорт
17.08.2022 17:52
Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.
«Полузащитник проведет остаток сезона в клубе из Беэр-Шевы. Сок аренды истекает 15 июня 2023 года», — сообщили в официальном канале ФК «Краснодар».
Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником Академии «Краснодара». Он провел за основную команду черно-зеленых 121 матч. Забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач.
Сезон 2021/22 22-летний игрок провел на правах аренды в составе турецкого «Гиресунспора».
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