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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на правах аренды перейдет в «Сочи»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/forvard-zenita-aleksej-sutormin-na-pravah-arendy-perejdet-v-sochi
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на правах аренды перейдет в «Сочи»
Фото fc-zenit.ru

Об этом 11 февраля сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

По его словам, информация о скором переходе Алексея Сутормина в «Сочи», которая попала в СМИ, правдива.

«Алексей в пути на сборы новой команды», — сказал Медведев.

«Зенит» и «Сочи» согласовали аренду полузащитник до конца сезона. При этом у клуба из Сочи не будет права выкупа игрока.

Сутормину 30 лет. В нынешнем сезоне он провел 7 матчей за бело-голубых. Отметился двумя голевыми передачами, сообщает «Чемпионат».

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