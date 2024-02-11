Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на правах аренды перейдет в «Сочи»
Спорт
11.02.2024 15:47
Об этом 11 февраля сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.
По его словам, информация о скором переходе Алексея Сутормина в «Сочи», которая попала в СМИ, правдива.
«Алексей в пути на сборы новой команды», — сказал Медведев.
«Зенит» и «Сочи» согласовали аренду полузащитник до конца сезона. При этом у клуба из Сочи не будет права выкупа игрока.
Сутормину 30 лет. В нынешнем сезоне он провел 7 матчей за бело-голубых. Отметился двумя голевыми передачами, сообщает «Чемпионат».
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