ФК «Краснодар» стал самым дорогим клубом на юге России

Агентство Transfer Markt оценило ФК «Краснодар» в 101,3 млн евро.

Из этой суммы только по 18 млн евро приходится на голкипера Матвея Сафонова и полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Второе место рейтинга занимает «Ростов» — его игроков оценили более чем в 43 млн евро. Самый дорогой из них — полузащитник Данил Глубов, которого оценивают в 8 млн евро. Среди легионеров «Ростова» самый дорогой нападающий Роналдо из Бразилии — 1,5 млн евро.

На третьем месте «Сочи» с оценкой в 22,6 млн евро, самый дорогой игрок — словенский защитник Ваня Дркушич.

Далее в списке идут новороссийский «Черноморец» — 7,2 млн евро, астраханский «Волгарь» — 6,9 млн евро, ПФК «Кубань» — 5,6 млн евро и «Краснодар-2» — 4,9 млн евро.

Суммарная стоимость профессиональных клубов в ЮФО — более 190 млн евро, сообщает издание «Акценты».

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