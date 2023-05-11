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Форум в поддержку участников спецоперации пройдет в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/forum-v-podderzhku-uchastnikov-spetsoperatsii-projdet-v-krasnodare
Форум в поддержку участников спецоперации пройдет в Краснодаре
Фото управления по делам молодежи администрации Краснодара

Гражданско-патриотический форум «ZА НАШИХ» пройдет 13 мая с 12:00 до 15:00 в парке имени 30-летия Победы.

Участников ждут тематические площадки, выставки оружия и амуниции, лазертаг, площадка с обучением оказания первой помощи, а также патриотическая викторина и исторический квест.

«На форуме своими руками мы будем делать маскировочные сетки, окопные свечи, балаклавы. Все, что будет сделано, передадут нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции», — рассказала руководитель муниципального штаба «Мы вместе» Ольга Завьялова.

Кроме того, в парке развернут Знамя героев. Оно состоит из около 3 тыс. лоскутов — там вышиты имена ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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