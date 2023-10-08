Форум туристических территорий проведут в Сочи

Форум FTT-2023 пройдет с 9 по 13 октября в Красной Поляне. В мероприятии примут участие более 1 тыс. участников.

В качестве спикеров приглашены представители бизнеса и органов власти Турции, Китая, Катара, Армении, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Саудовской Аравии и других стран.

«Город выбран площадкой проведения крупного отраслевого форума, на котором будет обсуждаться дальнейшее будущее территорий нашей страны. По поручению главы Сочи подходим к развитию курорта комплексно во взаимодействии с особо охраняемыми территориями федерального подчинения – Сочинским национальным парком и Кавказским государственным природным биосферным заповедником, а также горными курортами и другими участниками индустрии гостеприимства», – рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Кирилл Ярыш.

В рамках программы участники обсудят стратегии и реализацию запуска отечественных проектов на инвестиционно-привлекательных территориях. Также спикеры расскажут об основных трендах туристической индустрии.

Кроме того, будут представлены проекты по увеличению номерного фонда гостиниц, санаториев и других средств размещения. Эксперты разберут перспективные бизнес-модели в индустрии гостеприимства, горнолыжных курортов, национальных парков, проектов в сфере развлечений и искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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