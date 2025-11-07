Форум «Техносмена–2025» стартовал в ВДЦ «Орленок» в Туапсинском округе

Мероприятие посвятили цифровизации в сфере гостеприимства. Событие объединило на одной площадке представителей туристического бизнеса, власти, а также застройщиков, инвесторов и других участников рынка.

«Совершенство достигается через инновации. Это один из слоганов форума «Техносмена–2025». Здесь побуждают участников продвигать цифровизацию в массы, ведь технологии меняют мир к лучшему», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Ксения Возжанникова.

Более 200 участников из разных уголков страны объединились на форуме в «Орленке», чтобы обменяться опытом цифровых инноваций в гостиничном и ресторанном бизнесе. Дмитрий приехал из Санкт-Петербурга, в сфере гостеприимства уже 17 лет, но всегда открыт для новых знаний.

«На этом мероприятии я почерпну очень много опыта. Здесь будет полезный нетворкинг и знакомства с нашими потенциальными клиентами. Ценность форума в том, что здесь собрались все ключевые игроки рынка, технологические игроки, очень много интеграторов и решений», — делится участник форума «Техносмена–2025» Дмитрий Трахтенберг.

Программа форума охватила такие темы, как трансформация сервиса, автоматизация процессов и эффективное управление. В фокусе обсуждения будут присутствовать региональная специфика, успешные кейсы, маркетинговые инструменты, будущее индустрии и актуальные тренды. Формат открытого диалога помог участникам и спикерам обменяться опытом. Важность внедрения технологий в сфере туризма подчеркнули и на региональном уровне.

«В первую очередь Краснодарский край является курортом номер один, сегодня технологии не стоят на месте. Мы должны их максимально интегрировать в сферу туризма. Все это для комфорта отдыхающих», — говорит и. о. руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Место проведения форума было выбрано не случайно. По словам директора «Орленка», детский центр — это место, в котором можно донести подрастающему поколению инновационные задачи, которые будут стоять перед ними в настоящем и будущем.

«У нас накоплен большой опыт взаимодействия для того, чтобы донести все те инновации, технологические решения и перспективу до подрастающего поколения. «Техносмена» как раз предполагает самое взрослое отношение к детям, они откликаются на все тысячу процентов», — отмечает директор ВДЦ «Орленок», депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус.

Мероприятие ориентировано на представителей малого и среднего предпринимательства, программа подготовлена с учетом интересов именно этого сектора экономики.

