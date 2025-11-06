На Кубани с ноября по март будут работать около 80 зимних пляжей

Постепенно они открываются на побережьях Черного и Азовского морей. В Геленджике в честь начала зимнего сезона прошел небольшой праздник.

В регионе уже пятый год продвигают отдых в межсезонье — оборудуют зимние пляжи. За это время они успели стать особенностью кубанских курортов.

«Наши рекреационные ресурсы именно для этого и нужны, чтобы создавать условия для отдыха людей не только летом, но и в зимний период», — говорит блогер Гаянэ Маковозова.

Для комфортного отдыха туристов и местных жителей с ноября по март на Кубани будут работать порядка 80 зимних пляжей в пяти муниципалитетах. В Геленджике их восемь. Открытие зимних пляжей превратилось в настоящий праздник, где лежаки и шезлонги заменили пуфы, фотозоны и арт-объекты.

Соседнему городу тоже есть чем удивить и что предложить туристам зимой.

«В Новороссийске будут работать четыре зимних пляжа. В их числе и Центральный городской пляж. Его уже переоборудовали, убрали все лишение, установили скамейки и удобные качели», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Яцук.

Участник СВО Александр вместе с женой приехал из Воронежа несколько дней назад. Здесь он проходит реабилитацию и уже успел уже оценить зимние преимущества.

«Мне нравится здесь созерцать природу, людей, окружающую обстановку. Смотришь на воду — море спокойное, и ты успокаиваешься», — делится Александр.

С начала года город-герой посетили почти 1,5 млн отдыхающих. Поток туристов увеличился на несколько процентов. Такая популярность выгодна и местным предпринимателям. Чтобы интерес к межсезонному отдыху не угасал, администрация планирует проводить культурные мероприятия.

«Сами предприниматели заинтересованы, чтобы сделать бизнес всесезонным. Поэтому мы планируем расширять эту практику, проводить событийные мероприятия», — отмечает начальник управления курортов и туризма администрации Новороссийска Лариса Григорьян.

Для поддержания безопасности и правопорядка на территории зимних пляжей будет организована охрана.

