Форум современной журналистики «Вся Россия-2023» открылся в Сочи

В торжественной церемонии открытия, которая прошла в Зимнем театре, приняли участие вице-губернатор Кубани Анна Минькова и глава краевого департамента информационной политики Галина Жукова.

В ХХVII форуме современной журналистики примут участие более 1 тыс. журналистов и руководителей ведущих СМИ из всех регионов РФ, в том числе новых.

«Мы рады принимать крупнейший российский медиафорум в Сочи. Событие каждый год объединяет ведущих журналистов, редакторов и блогеров из всех регионов России и стран зарубежья», — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В рамках форума в выставочном зале гостиницы «Жемчужина» открыли стенды российских регионов с презентациями, а также представили фотопроект «Мамы героев». В экспозиции представили 12 портретов жительниц Свердловской области, чьи сыновья погибли в ходе проведения специальной военной операции. На площадках мероприятия проводят образовательные программы и мастер-классы.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к участникам форума с приветственным словом от президента России Владимира Путина.

«Вся Россия» — это самый крупный журналистский форум в мире. Подготовка заняла несколько месяцев, благодарю за поддержку в организации администрацию Краснодарского края и Сочи», — цитирует Соловьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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