Кондратьев пообщался с участниками краевого молодежного форума «Регион 93»

Глава Кубани Вениамин Кондратьев обсудил с молодежью развитие образования и добровольческого движения, внутренний туризм, проблемы водоснабжения и оттока молодежи в города из небольших поселений, а также ответил на личные вопросы.

«Всегда с удовольствием посещаю площадку «Региона 93». Вижу горящие глаза, позитивный настрой участников форума. Сегодня наша молодежь может принимать нестандартные решения, стремится участвовать в жизни края и страны, менять мир к лучшему. Для вас открыты по-настоящему безграничные возможности. Занимайте освободившиеся ниши в бизнесе, технологиях, творчестве, создавайте и развивайте новые направления», — сказал Вениамин Кондратьев.

Также губернатор сообщил, что до конца 2024 года на Кубани откроют не менее 20 центров для добровольцев.

«В Краснодарском крае сложилась одна из сильнейших в стране команд волонтеров — всего почти 140 тыс. человек. Всех их объединяет желание помогать и быть полезными. Со своей стороны мы создаем комфортные условия — площадки, где добровольцы могут собираться вместе и обмениваться опытом. На сегодняшний день в регионе работают 17 таких центров», — отметил глава Кубани.

Всего за 16 лет проведения форум посетили более 20 тыс. человек. В этом году провели четыре смены — «Время действовать», «Время смыслов», «Время первых» и «Время творцов». В каждой из них участвовали по 400 человек — педагоги, работающая и творческая молодежь, лидеры общественных организаций, журналисты и блогеры, активисты медиа, а также победители региональных и Всероссийских творческих конкурсов. Программа фестиваля состоит из нескольких модулей — делового, развивающего, дискуссионного, туристического, спортивного, досугового и патриотического, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Анна Минькова встретилась с молодыми журналистами на форуме «Регион 93» в Северском районе.